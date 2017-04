Plan voor woonwagenkamp aan Brombeer in Bergen op Zoom lijkt van de baan

BERGEN OP ZOOM - De aanleg van een nieuw woonwagenkamp aan de Antwerpsestraatweg in Bergen op Zoom is wat het college van B en W betreft niet langer nodig. Door natuurlijk verloop en de aanleg van een kampje aan Langs de Lijn daalt de wachtlijst van 48 naar 30 inschrijvingen.

De afgelopen maanden heeft de gemeente bewust een aantal standplaatsen (7) op bestaande woonwagenkampen leeg gelaten zodat er een herschikking kan plaatsvinden, vooral op De Linie. Zo kunnen maatregelen genomen worden om het kamp aan te passen aan de eisen die worden gesteld qua brandveiligheid en het bouwbesluit. Per saldo verdwijnt er geen enkele standplaats. De gemeente zet deze 7 plekken nu opnieuw in om mensen op de wachtlijst een plekje te geven. Langs de Lijn levert 8 nieuwe plekken op, waardoor 15 mensen van de lijst afgaan. ,,We hebben de wachtlijst verder opgeschoond en er blijken nog eens drie plekken via natuurlijk verloop voor handen te komen. Zo daalt de wachtlijst per saldo met 18", zegt wethouder Patrick van der Velden.

Persoonlijke voorkeuren

Hij gaat graag in gesprek met alle betrokkenen om te bekijken hoe plekken het beste kunnen worden ingevuld. Daarbij wil hij zoveel mogelijk rekening houden met de persoonlijke voorkeuren van mensen. ,,Denk aan een kleinkind dat graag vlakbij opa of oma staat. Zo hopen we zoveel mogelijk maatwerk te leveren."

Hoge kosten

De bal ligt nu bij de gemeenteraad. Die zette in op een extra kampje met 8 standplaatsen om de wachtlijst verder te doen slinken. Maar de raad schrok zich een hoedje van de kosten die het ontwikkelen van een tweede, nieuwe locatie (op het voormalige sportcomplex Brombeer aan de Antwerpsestraatweg) met zich meebrengt. In een brief aan de raad laten B en W weten dat er manieren zijn om de benodigde 1,5 miljoen euro voor dat plan anders in te vullen. De grond is van de gemeente en staat in de boeken voor 1,5 miljoen. Door het verlies op het grondbedrijf te boeken is het niet nodig een extra krediet uit te trekken. Al is dit een puur boekhoudkundige iets, omdat er dan wel daar een tekort bij het grondbedrijf optreedt.