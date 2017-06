Plan Bravis ziekenhuis, Groenhuysen en tanteLouise: spoedbedden voor kwetsbare ouderen

ROOSENDAAL/BERGEN OP ZOOM - Bravis ziekenhuis en de zorginstellingen Groenhuysen in Roosendaal en het Bergse tanteLouise zijn het eens over het opzetten van twee afdelingen met spoedbedden voor de tijdelijke opvang van kwetsbare ouderen.

Er komen tien bedden bij Weihoek in Roosendaal, het Regionaal Behandel Centrum van Groenhuysen dat in directe verbinding staat met Bravis ziekenhuis. In Bergen op Zoom gaat het om ongeveer zes bedden die aangehaakt worden bij het Centrum voor Geriatrische Revalidatie (CGR) van tanteLouise. Dat is evenals Weihoek bij Bravis gevestigd.

Volledig scherm Door vergrijzing en het langer thuiswonen komt het steeds vaker voor dat kwetsbare ouderen op de Spoedeisende Hulp van Bravis ziekenhuis binnengebracht worden, terwijl het ziekenhuis lang niet altijd de beste plek voor deze patienten is. Het organiseren van spoedzorg is een vurige wens van de drie partijen.



,,Het gaat vaak om heel kwetsbare ouderen die (tijdelijk) niet meer in staat zijn om naar huis terug te keren, maar die ook niet in het ziekenhuis horen. Veel ouderen komen slechter het ziekenhuis uit dan dat ze binnengebracht zijn. Ze lopen in het ziekenhuis ook meer risico op infecties'', aldus (vertrekkend) Bravis-bestuurder Janneke van Vliet.

Hartfilmpje

De reactie van ziekenhuispersoneel is om deze ouderen aan allerlei onderzoeken te onderwerpen. ,,Wij willen mensen beter maken, dus wordt er gestart met bijvoorbeeld bloed prikken en ander diagnostisch onderzoek zoals een hartfilmpje. Op het moment dat de ouderen binnen komen, missen we bovendien vaak relevante informatie over de patiënt. Wil hij of zij wel gereanimeerd worden? Met welke aandoeningen hebben we precies te maken?'', aldus Van Vliet.

De zogeheten TOKO-bedden (Tijdelijke Opvang Kwetsbare Ouderen) geven letterlijk en figuurlijk de ruimte om na te gaan wat het beste is voor de patiënt. Misschien dat hij met aanvullende thuiszorg toch terug kan naar de eigen woning. Maar het kan ook zijn dat er opname nodig is in een verpleeginrichting. Met de TOKO-bedden is het niet meer nodig om kwetsbare ouderen die geen medisch specialistische zorg nodig hebben in Bravis te houden.

Groenhuysen en tanteLouise kiezen voor een eigen invulling. De tien bedden bij Weihoek zijn volgens bestuurder Marjolein de Jong niet alleen bedoeld voor ouderen die op de Spoedeisende Hulp belanden. Opname kan ook rechtstreeks vanuit de thuissituatie. Verblijf op de spoedzorg is maximaal twee weken.

Binnen 48 uur

Bij tanteLouise is het streven dat er zelfs binnen 48 uur een oplossing is gevonden. In Bergen op Zoom wordt het opzetten van de spoedzorg gecombineerd met een interne verbouwing. Volgens Jef Pelgrims van tanteLouise is het de bedoeling om de VAAZ (Verpleeghuis Afdeling Algemeen Ziekenhuis) vanuit het hoofdgebouw van Bravis te verplaatsen naar het Centrum voor Geriatrische Revalidatie van tanteLouise.