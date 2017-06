Pilot Talent op de Brabantse Wal in Bergen op Zoom

,,Mijn oom werkt bij Saver, daar kunnen we wel naar toe voor een excursie!’, zou een leraar gezegd kunnen hebben.'' Jan Slokkers, techniekcoach bij TechniekTalent.nu, is een van de initiatiefnemers van de pilot. ,,Dat doen we dus niet meer. Daar zit geen voor- of natraject aan vast, dus daar leren de leerlingen ook niet veel van. Die bedrijfsexcursies waren een paar jaar geleden ook afgeschaft vanwege budgetredenen, maar dat vond ik jammer. Daarom kwamen ik, Alfons van den Bergh van Zoom Invest en Arn van der Vorst van Mepavex bij elkaar om te kijken hoe we dat anders konden doen. Zo kwamen we op Talent op de Brabantse Wal.''

Geen rekenen

In plaats daarvan werken de scholen met thema’s. De scholen zijn vrij om het precies in te vullen, maar het komt er op neer dat als ze met die thema’s bezig zijn, zoals verkeer of zonne-energie, de reguliere vakken komen te vervallen. Dan dus geen rekenen of techniek meer als vak, maar ze gaan iets schrijven over het thema, of muziek maken. ,,Zo zien ze de verschillende facetten van een thema en onthouden ze dingen beter'', zegt wethouder Yvonne Kammeijer. De gemeente ondersteunt het project met een ‘kleine financiële ondersteuning’.

Techniek

Kammeijer ziet nog andere voordelen aan Talent op de Brabantse wal. ,,Het kan ook vooroordelen wegnemen. Zo kunnen er leerlingen zijn die zeggen, ‘oh techniek, dat is niets voor mij, dat kan ik toch niet’. Via deze pilot kunnen ze op een hele speelse manier kennismaken met een bepaald vak en er zo achterkomen dat ze iets toch wel kunnen of leuk vinden.''

Volledig scherm Kennismaken met techniek. Zoals hier bij het brouwen van bier op het Markiezaat College in Bergen op Zoom. Vijf basisscholen willen onderwijs en ondernemers meer mengen.

Borghoek

Een voorbeeld van een deelnemende school is De Borghoek. ,,Bij ons doen alle groepen er aan mee''. Zegt leerkracht Emmy van Dommele. ,,’s Ochtends hebben onze leerlingen gewoon de normale vakken, als rekenen en schrijven. Die blijven dus gewoon. Pas in de middag gaan we met het thema werken. Stel, wij beginnen vandaag met een thema. Dan vragen we de leerlingen wat ze al weten en wat ze nog willen weten over het thema. Ook hebben we bepaalde leerdoelen die ze moeten behalen en zijn er opdrachten die ze moeten maken. Dat doen we drie weken lang, daarna hebben we weer een ander thema. Ook gaan we nog steeds naar de bedrijven toe of komen zij naar ons, het verschil met hoe we het vroeger deden is dat er nu meer aansluiting en contact is tussen ons en de bedrijven.''

Uitbreiding