Petter: Domino's Pizza hoeft niet weg van Antwerpsestraat

Wilde achtervolging door Bergen op Zoom, man (21) uit Hoogerheide opgepakt

9:41 BERGEN OP ZOOM - Een 21-jarige automobilist uit Hoogerheide is maandagmiddag aangehouden in de Langeweg in Bergen op Zoom. Dat gebeurde na een achtervolging waarbij de man 160 kilometer reed waar 80 kilometer is toegestaan. Ook nam hij een rotonde aan linkerkant. De man zit nog vast en wordt dinsdag gehoord door de politie.