Palm Parkies Bergen op Zoom verliest subsidie

De gemeente vindt Palm Parkies niet vernieuwend genoeg, zeggen de wethouders Yvonne Kammeijer en Ad Coppens.Daarmee voldoet de organisatie niet aan de regels om geld van de gemeente te krijgen. Dit jaar en in 2018 en 2019, krijgt Palm Parkies nog wel gewoon ruim 8000 euro. Daarna is het afgelopen zoals het er nu voor staat.

,,We zijn hier over al een tijd in gesprek met de gemeente'', legt organisator Bas Witlox uit. ,,We wisten al een tijdje dat Bergen op Zoom er zo over denkt. Daarom willen we dit jaar meer lokaal talent laten optreden, meer werken met lokaal personeel en ook het eetaanbod uitbreiden, met name met 'rollende keukens'.'' Op de site van Palm Parkies staat een oproep aan eigenaren van zogeheten foodtrucks om zich te melden voor de komende optredens.

,,We tunen aan het concept, we proberen het leuker te maken voor iedereen', aldus Witlox. In de hoop dat een iets gewijzigde opzet van Palm Parkies de gemeente er toch van overtuigt subsidie te blijven geven. Tegelijkertijd kan Palm Parkies uitproberen of de nieuwe opzet misschien ook gunstig werkt op de exploitatie. Met andere woorden dat de concertreeks zich beter kan bedruipen, ook zonder of met minder geld van de gemeente uitkomt.

Palm Parkies in 2016 met Peter Koelewijn.

,,We focussen ons nu op de komende editie, met de wijzigingen. Na de zomer gaan we evalueren. Maar Palm Parkies is een tanker die je niet in een keer keert'', vertelt Witlox. Wel benadrukt hij dat Palm Parkies graag een goede samenwerking met de gemeentes ziet waar de optredens zijn. En dat daar een bijdrage van die kant bijhoort. ,,Als we minder of geen subsidie meer krijgen, moeten we wel onze conclusies trekken.'' Want Palm Parkies is gratis. En dat wil iedereen van de organisatie graag zo houden, aldus Witlox.

De reeks van zeven concerten begint in Bergen op Zoom dit jaar op donderdag 13 juli met een optreden van de bekende band Pater Moeskroen en eindigt op 24 augustus met Radio Negra.