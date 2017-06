Overname peuterspeelzalen in Bergen op Zoom en Steenbergen verloopt uiterst moeizaam

BERGEN OP ZOOM / STEENBERGEN - De onderhandelingen over de overname van de 19 peuterspeelzalen in Bergen op Zoom en Steenbergen van Stichting Jeugd en Welzijn door de Lowys Porquinstichting (LPS) verlopen buitengewoon moeizaam. Sterker nog, volgens wethouder Cor van Geel van de gemeente Steenbergen heeft LPS die 'wekenlang stilgelegd uit onvrede' over hoe het proces verloopt.

Reden dat de partijen woensdagmiddag bijeen zijn gekomen voor 'spoedoverleg', aldus Van Geel. ,,Het is een zwaar hoofdpijndossier. We overleggen over hoe we ermee verder moeten gaan. Het zou er ook over kunnen gaan dat we naar andere partijen gaan kijken", aldus de wethouder dinsdagavond tijdens een commissievergadering.

De Bergse wethouder Yvonne Kammeijer bevestigt dat er woensdagavond met elkaar is gesproken. Maar waar Van Geel het over een spoedoverleg heeft, spreekt zij over een 'regulier overleg'. Veel wil ze niet kwijt over de gang van zaken. ,,We zitten middenin het onderhandelingstraject. Lopende dat traject hebben alle partijen met elkaar afgesproken geen mededelingen te doen om zo het proces niet te frustreren. Er is een bepaalde planning en ik hoop dat we die gaan halen."

Eind maart werd duidelijk dat de overname niet per 1 april zou doorgaan. Kammeijer zei toen dat ze ervan uitgaat dat de samenvoeging voor het begin van het nieuwe schooljaar is afgerond, 'augustus of september'. ,,Daar heb ik geen enkele twijfel over", aldus de Bergse wethouder toen. Kammeijer stelt nu: ,,Ik ga er volledig vanuit dat de peuterspeelzalen na de zomervakantie open gaan." Op de vraag of dat onder de vlag van de Stichting Jeugd en Welzijn is of de LPS, gaat ze niet in. ,,Daar doe ik geen mededelingen over." Van Geel liet een dag eerder wel wat meer in zijn kaarten kijken. ,,Het ziet er niet naar uit dat we het (de overname, HvI) voor het einde van de vakantie gaan halen."

De overname van de peuterspeelzalen werd in gang gezet nadat de gemeente Steenbergen in 2015 niet verder wilde met de stichting Jeugd en Welzijn. Dat leidde tot een conflict en tot het op non actief zetten van directeur Paul Korzilius. Zijn tijdelijk waarnemer Stefan Vermeulen was niet bereikbaar voor commentaar. Directeur Stephane Cepero van LPS weigert enig commentaar en laat weten dat hij 'niet praat met BN DeStem'.