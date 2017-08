Overnachten in truck mag niet meer in Bergen op Zoom

Dat heeft wethouder Ad Coppens woensdag bekendgemaakt. Bergen op Zoom kampte vorig jaar met forse overlast van overnachtende truckers op met name bedrijventerrein Noordland . Door daar parkeerverboden in te stellen wist de gemeente dat probleem te tackelen. ,,Maar je ziet nog steeds op allerlei plekken in de gemeente trucks staan'', zegt Coppens. Zo overnachten er bijvoorbeeld aan de Vierlinghweg, aan de kop van de haven. Ze staan keurig in een parkeervak. Daar kon de gemeente tot op heden weinig aan doen.

Politie

Maar dat verandert. In de algemene plaatselijke verordening (APV) komt een bepaling dat overnachten in een voertuig niet langer is toegestaan. ,,Zo kan de politie er tegen optreden.'' De nieuwe bepaling in de apv is lastig, want op deze manier zouden mensen ook niet meer in een camper mogen slapen, zoals aan de Boulevard gebeurt op de speciale camperplekken. ,,Daar moeten we nog even naar kijken, want dat mag wel, die mensen hoeven zich geen zorgen te maken'', zegt wethouder Coppens. ,,Sterker nog, we willen het aantal camperplekken zelfs uitbreiden.''