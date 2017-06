Overlast ganzen Bergse Plaat Bergen op Zoom

,,In de afgelopen weken bereiken ons signalen van bewoners van de Bergse Plaat dat er veel overlast is van een ganzenpopulatie. De dieren vormen een flinke groep die zich door de wijk heen beweegt onder meer over fietspaden en straten, waarmee de verkeersveiligheid in gevaar komt'', stelt hij in een schrijven dat hij vrijdag heeft verstuurd.