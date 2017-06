Ouwe Raedthuysplein in Hoogerheide verandert in het Raedthuysstrand

video Yvette van Broekhoven is de Bergse Winkelheld van 2017

20:45 BERGEN OP ZOOM - Vanuit de etalages in de binnenstad lachten ze je al maanden toe: de vijf kandidaten voor de titel Winkelheld 2017. Maandagavond maakte binnenstadswethouder Patrick van der Velden bekend wie van de 'heldensticker' op haar etalage mag plakken. Dat is Yvette van Broekhoven geworden, van Mijn Lievelingskleding in de Zuivelstraat.