Opvallend veel branden in Steenbergen: 'het lijkt op brandstichting'

De Olympische Spelen lonken voor Nienke Jonk uit Ossendrecht

22 juni HOOGERHEIDE - En alweer werd Nienke Jonk door haar zwemvereniging Hieronymus uit Roosendaal gehuldigd. De 15 jarige topzwemster uit Hoogerheide grossiert in kampioenschappen. Afgelopen weekend is ze voor het tweede jaar op rij Nederlands kampioene zwemmen geworden op de vijftig meter vlinderslag bij de jeugd tijdens de Nederlandse Junioren Jeugd Kampioenschappen in het Pieter van den Hoogenbandstadion in Eindhoven. Ze pakte vier gouden en twee zilveren medailles. En bovendien is de jonge zwemster nu al voor vijf afstanden geplaatst voor de Europese Jeugd Olympische Spelen(EYOF) die dit jaar van 23 tot 29 juli in Hongarije worden gehouden.