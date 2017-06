Op mini-cruise van Steenbergen naar Oudenbosch

STEENBERGEN/OUDENBOSCH - Een échte rondvaart van een uurtje of twee, ja dat zou ook de voorkeur hebben van Reinier van der Zee, maar daarvoor leent zich West-Brabant nu eenmaal niet. ,,Het is een uitgestrekt gebied, daar verander je weinig aan.''

Om de binnenwateren van onze streek tóch te kunnen promoten, heeft de eigenaar van Waterpoort Rondvaart uit Dinteloord besloten het toeristisch aanbod uit te breiden met een boottocht van Steenbergen naar Oudenbosch vice versa.

'Maak eens een mini-cruise in je eigen achtertuin', luidt zijn devies aan inwoners van deze regio. ,,Ook leuk als je bezoek krijgt van familie, vrienden of bekenden die niet hier vandaan komen.''

Panoramisch uitzicht

,,Het is een prachtig, afwisselend gebied, dat niks onder doet voor de Biesbosch,'' vervolgt de schipper. In een vorig leven bevoer hij de zeven wereldzeeën. Zo'n 23 jaar geleden begon Van der Zee het bedrijf BST Dintelsas. Hij deinst er niet voor terug om met 70 kilometer per uur in de mist uit te rukken voor bergings- en reddingsoperaties op het Schelde-Rijnkanaal. Een groot contrast met het tempo van de 'Merijntje Gijzen', de boot die sinds afgelopen zaterdag met een gemiddelde van 10 kilometer per uur tussen de (jacht)havens van Steenbergen en Oudenbosch vaart, met een tussenstop bij Gastel Sfeer.

De enkele reis van vier uur verveelt evenwel geen moment. Nee, je slaat niet steil achterover van wat je onderweg tegenkomt, maar het panoramische uitzicht op de natuur, de akkers en de weilanden is beslist de moeite waard. Rustgevend ook. En hoe goed je een bepaalde omgeving ook kent, vanaf het water krijg je er toch weer een heel andere kijk op. Vissers aan de oevers, pleziervaartuigen en binnenvaartschepen maken het plaatje compleet.

Idyllisch havenkanaal

De route voert via het Steenbergse havenkanaal (over het aquaduct en langs Fort Henricus), de Steenbergsche Vliet (Bovensas en onder de A4 door), de Roosendaalse Vliet, het Mark-Vlietkanaal, de Dintel (langs de grootste suikerfabriek van Europa en Stampersgat), de Mark (onder Standdaarbuiten door) en het idyllische havenkanaal naar Oudenbosch. Je zult er maar wonen.

,,Wij zijn er uiteraard erg blij mee,'' reageert havenmeester Peter van Vuuren bij aankomst van de 'Merijntje Gijzen' in het koepelstadje. ,,Er valt op deze manier wéér wat meer te beleven in de regio. Ideaal bijvoorbeeld in combinatie met een bezoek aan de basiliek.''

Zo mag Reinier van der Zee het graag horen. ,,Ik hoop van harte dat er meer ondernemers komen die iets willen toevoegen aan de toeristische mogelijkheden in West-Brabant, want zoveel is er nog altijd niet te doen. Een terrasje pikken kun je overal, maar verder? In Steenbergen heb je de Gummaruskerk en tegenwoordig een koffiemuseum. En je kunt er ommetjes maken, maar wandelen is voor ouderen vaak geen optie. Het is echter net als met de kip en het ei: moeten er eerst meer toeristen komen voordat ondernemers het aandurven, of andersom?'' Een treintje dat de opvarenden terugbrengt van Oudenbosch naar Steenbergen of in omgekeerde richting, hij ziet het al helemaal voor zich.

Zonder subsidie niet haalbaar

De 'Waterpoort', zijn rondvaartboot op het Volkerak, is inmiddels aan z'n derde seizoen begonnen. ,,De belangstelling neemt gestaag toe, maar je mist de grote aantallen,'' aldus Van der Zee. ,,Ik doe het erbij en vind het vooral leuk voor de mensen in deze regio, maar zonder subsidie zou het niet kunnen.''

De gemeenten Steenbergen en Oudenbosch, alsook de uitbater van Gastel Sfeer, ondersteunen de 'Merijntje Gijzen', die voorheen als 'Berend Botje' dienst deed in het Zuid-Larense attractiepark Sprookjeshof. ,,We hebben er veel tijd, energie en geld in gestoken om 'm op te knappen en in alle opzichten geschikt te maken voor z'n nieuwe functie.'' Ook fietsen en rolstoelers kunnen mee aan boord, waar - bij de geheel vernieuwde keuken en aan het barretje - een natje en een droogje verkrijgbaar zijn. Zo'n 75 passagiers kunnen alleszins comfortabel zitten in de volledig overdekte boot.

Candlelightdinner

Buiten de reguliere vaartijden, is de 'Merijntje Gijzen' af te huren voor groepsarrangementen, van candlelightdinners tot bedrijfsuitjes. ,,Of wat denk je van schoolklassen?'' De duur en de bestemming van de tocht zijn dan in overleg met de exploitant te bepalen.