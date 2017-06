Ook in de winter buiten spelen: In4Outdoor in Nieuw-Vossemeer razend populair

NIEUW-VOSSEMEER - De een stapt nog voorzichtig rond in de modder, terwijl de ander al stampend het water zo hoog mogelijk probeert te krijgen. Het was donderdag internationale modderdag en dat ging bij In4Outdoor in Nieuw-Vossemeer niet ongemerkt voorbij.

In4Outdoor is in korte tijd enorm gegroeid, vertelt Leonie ten Hove. ,,We hebben in een half jaar gerealiseerd waar we drie jaar voor hadden uitgetrokken'', vertelt ze trots in de Finse kota, een van de eerste gebouwen die op het terrein zijn geplaatst. Daaromheen is in de afgelopen maanden veel bijgekomen. Zoals tipi's, een legertent met terras, een lasergameterrein en een paddenpoel.

Winterprogramma

Het idee achter In4Outdoor is om jongeren en volwassenen de gelegenheid te geven om een band op te bouwen met de natuur. De kinderfeestjes op het terrein zijn razend populair: tot eind september is alles volgeboekt. Komende zomervakantie kunnen kinderen een aantal keer per week terecht op het terrein aan de Boerengorseweg. ,,We gaan creatieve, actieve en avontuurlijke activiteiten organiseren. Daarnaast gaan we een avond in de week 'avontuur bij het vuur' organiseren.''

Veel mensen denken dat het initiatief gebonden is aan mooi weer. ,,Maar we gaan iets heel verrassends doen: we komen met een winterprogramma'', vertelt Ten Hove. ,,Want buitenspelen kun je ook in de winter. Kinderen hebben helemaal niks met het weer. Zij kunnen de grootste lol hebben in de regen.'' Ten Hove maakt gebruik van de winterse elementen. Opwarmen bij de kachel bijvoorbeeld, met een kop warme chocolademelk.

Waterput

Ten Hove prijst zich gelukkig met de vele vrijwilligers die haar helpen, van wie John Rijk en Raymond Kempkens het meest waardevol zijn. Kempkens: ,,Er zijn geen standaardoplossingen voor wat we hier doen. Het klimbos moeten we van nul opbouwen. Dat bedenken we ter plekke.''

Een van de jongste ideeën is om een waterput op het terrein aan te leggen. Kempkens: ,,Er is geen sloot waar we water uit kunnen halen en we willen niet steeds kraanwater gebruiken. Dus gaan we binnenkort een put slaan.''

Een impressie van het terrein

