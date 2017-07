Onduidelijkheid wijkhuizen Bergen op Zoom blijft

BERGEN OP ZOOM - Wijkhuis De Moerkens in de wijk Meilust en het wijkhuis aan de Ooitas op de Bergse Plaat moeten geduld hebben. Pas als duidelijk is wat Bergen op Zoom met alle wijkhuizen gaat doen, ontstaat er ook duidelijk over de toekomst voor deze twee geprivatiseerde wijkhuizen.

Vorige week deed eigenaar Sjaak Koek van De Moerkens zijn beklag tegenover de politiek. Per jaar legt hij tienduizenden euro's toe op dit wijkhuis. En ook de situatie van het wijkhuis van Josita Moonen op de Bergse Plaat kan beter. Beide eigenaren lieten vorig jaar al van zich horen in de politieke soap rond het openhouden van De Korenaere.

Volledig scherm De Moerkens in de wijk Meilust.

Nu heeft Koek opnieuw aan de bel getrokken. De boodschap van Koek heeft de politiek bereikt. Maar niet iedereen is er van onder de indruk. Corry Damen van GroenLinks wel: ,,We hebben steken laten vallen met De Moerkens en de Ooitas. Die moeten we weer oprapen.'' Want ondernemers Moonen en Koek kochten beide wijkhuizen in de veronderstelling dat Bergen op Zoom andere wijkhuizen zoals De Korenaere zou sluiten. Maar de politiek besloot vorig jaar om De Korenaere open te houden. En dit is juist het drukstbezochte wijkcentrum van de stad. En dat gaat ten koste van De Moerkens en Ooitas, vinden beide ondernemers.

,,We moeten een gelijk speelveld hebben voor iedereen'', aldus Damen. ,,Dit mag niet de verkeerde kant uitgaan. Linksom of rechtsom, we moeten De Moerkens en Ooitas helpen'', vindt ook Louis Wijten van Lijst Linssen. Maar een volkomen ander geluid is er van Piet van den Kieboom van de BSD. ,,Ik kan niet veel met De Moerkens en de Ooitas. De ondernemers hebben hier zelf voor gekozen.'' Andere fracties uit de gemeenteraad hielden zich op de vlakte.

Tumult

Wel is iedereen bij dat na alle politieke tumult van vorig jaar rond De Korenaere de rust is weergekeerd voor de wijkhuizen. Een brede werkgroep met vertegenwoordigers van onder meer WijZijn, de Stichting Verenigde Wijkcentra, SKW Lepelstraat, gemeente Bergen op Zoom, restaurant Fort Smakelijk, Vraagwijzer, en bibliotheek Het Markiezaat praten hier over.

Schoollokaal