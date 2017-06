Onderzoek onder patiënten over polikliniek Steenbergen

STEENBERGEN - Hoe moet de zorg van Bravis er in de gemeente Steenbergen uit gaan zien in de toekomst? Dat is een vraag die Bravis samen met de huisartsenpraktijk voorlegt aan inwoners van de gemeente.

De polikliniek van het ziekenhuis zit nu bij woonzorgcentrum Onze Stede. De poli is daar ruim een jaar geleden vanuit verpleeghuis De Lindenburgh naartoe verhuist. Oorspronkelijk was het idee dat dat tijdelijk zou zijn en de polikliniek terug zou gaan naar de nieuwbouw. Maar dat is van de baan.

Verkennend onderzoek

Het betekent niet dat de poli gaat sluiten, verzekert een woordvoerster van Bravis. ,,We blijven op de locatie bij Onze Stede. Maar we vragen ons wel af hoe we de zorg in de toekomst willen regelen.''