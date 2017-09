Onderzoek naar toekomst Bergse ouderen

Straa­t­rom­mel­markt Beatrixlaan nog nooit zo druk geweest

3 september BERGEN OP ZOOM - De jaarlijks straatrommelmarkt in de Beatrixlaan in Bergen op Zoom werd dit jaar een maandje later gehouden en dat is goed bevallen. ,,We houden het nu voor de 9e keer en het is nog nooit zo druk geweest”, zei Rob Langenberg die samen met Jeroen de Jong en Sandra Verbiest de organisatie in handen had.