Ondergronds bezoek aan vesting Bergen op Zoom

BERGEN OP ZOOM - Bergen op Zoom redt een stuk van de vesting van Menno van Coehoorn van de sloop. En gaat het bouwwerk ontsluiten voor publiek. Afdalen naar het verleden. Rondwandelen in een eeuwenoude gang. Meters onder de grond. In een speciaal geconstrueerde ruimte. Met erboven woningen. Dat plan heeft wethouder Arjan van der Weegen dinsdag bekendgemaakt.

Het stuk vestingwerk zit verstopt op het terrein waar momenteel wordt gewerkt aan de Hof van Asselbergs, nieuwbouw tussen Stationsstraat, Stationsplein en Meeussenstraat. Een project van woningcorporatie Stadlander.

Lunet

Op die plek bevinden zich ook restanten van het lunet Overijssel. En de entree van de gang die om de vesting liep. Vanuit die gang vertrokken kleinere zijgangen. Die liepen tot buiten de vesting. Zo konden de verdedigers de vijand van achteren aanvallen. In die gang ook de lonten om kruitkamers die net buiten de vesting lagen tot ontploffing te brengen.

Volledig scherm Deze kaart laat zien waar het stukje vesting dat wordt bewaard zich bevindt. © Jan van de Kasteele

Om een parkeerkelder onder de Hof van Asselberg te bouwen worden de restanten van het lunet gesloopt. Dat kan niet anders. Maar de entree van de gang blijft bewaard. ,,We hebben met Stadlander een akkoord bereikt.'' De wethouder presenteert het project namens gemeente en de corporatie. ,,Stadlander faciliteert, geeft ons de tijd en ruimte.'' Binnenkort gaan er damwanden om het vestingwerk. ,,Daarna gaan we nadenken hoe we het precies gaan overkappen.'' Zeker is wel dat twee kruitkamers, een soort van primitieve landmijnen, die onlangs zijn gevonden ook ondergronds worden tentoongesteld.

Drie woningen

De ruimte beslaat straks zo'n 12 bij 20 meter. Onder drie woningen van de Hof van Asselbergs. Een entree komt er vanaf de Wassenaarstraat. Daar is een poortje. ,,Verder komt er een trap zoals bij De Grebbe, je daalt af naar het verleden. Met stadsgidsen.'' Die ondergrondse ruimte wordt passend aangelicht. En voorzien van de nodige informatiepanelen over de vesting. En de betekenis ervan. Met het project is zo'n 450.000 euro gemoeid. ,,We praten met de provincie over financiering.''

Geen toeval