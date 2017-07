NK wielrennen voor jeugd in 2018 naar Steenbergen

STEENBERGEN - Het Nederlands kampioenschap wielrennen voor de jeugd vindt in 2018 plaats in Steenbergen. Op zondag 17 juni mogen de jeugdige wielrenners laten zien wat ze in hun mars hebben.

Dat vertelt Jac van Leent, voorzitter van Stichting Wielercriterium Steenbergen. De stichting heeft flink wat moeite gedaan om het Nederlands Kampioenschap naar Steenbergen te krijgen. ,,We hebben heel wat materiaal en draaiboeken ingeleverd'', zegt hij.

75 jaar

Het NK is bedoeld voor de jeugdige wielrenners in de categorieën 1 tot en met 7: voor acht tot en met veertien jaar. Dit jaar vond het kampioenschap plaats in Amersfoort.

Van Leent wilde het wielerkampioenschap heel graag in 2018 naar Steenbergen halen, omdat dat een bijzonder jaar is. Het in 1943 opgerichte Stichting Wielercriterium Steenbergen bestaat dan namelijk 75 jaar.

Het bestuur is dan ook van plan om flink uit te pakken volgend jaar. Met als hoogtepunt natuurlijk het kampioenschap op de zondag.

Groots festijn

Maar het is de bedoeling dat er drie dagen lang een groot wielerfestijn in Steenbergen is. Wat het programma precies gaat worden, verklapt Van Leent nog niet, dat wil hij in augustus bekendmaken. ,,Maar het wordt een groots festijn voor de hele bevolking. Voor de jeugdige wielrenners, maar ook voor de oudere en recreanten. Voor ieder is er wat wils.'' De stichting wil ook allerlei activiteiten naast het wielrennen plannen.

Koos Moerenhout Zaterdag 16 juni zal in ieder geval in het teken staan van de Koos Moerenhout Classic, die voor de verandering een maandje later is dan gewoonlijk. De naamgever van die rit, Koos Moerenhout, heeft er zin in. ,,Als we dit op deze manier kunnen combineren, is dat heel leuk.''

Hij vervolgt: ,,We hebben er zin in. Voor de jeugd is het hartstikke mooi, maar ook voor de volwassenen. We gaan er een mooi weekend van maken.''