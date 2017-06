Nieuwe VVV Bergen op Zoom maakt nieuwsgierig

BERGEN OP ZOOM - Net vier weken is de VVV open in Het Markiezenhof. En nu al komen er meer mensen. Bezoekers die nieuwsgierig zijn. Dat stadspaleis in willen. En dat is precies wat wethouder Arjan van der Weegen en zijn projectleider Andries Boer voor ogen stond. ,,Het is veel uitnodigender.''

Het werk is klaar. Vandaag is de officiële opening. En is de nieuwe vestiging van de VVV Brabantse Wal een feit. ,,Dit is het centraal station voor de Brabantse Wal'', zeggen Van der Weegen en Boer. Kleinere 'stations' zijn er ook, VVV-infopunten in Steenbergen en Woensdrecht. In De Zeeland en Intratuin in Halsteren komen ook van dat soort i-punten. ,,Want daar komen veel mensen.'' Iets verder weg maar ook voor dit jaar in de planning is een informatiescherm langs de snelweg. Overal zijn straks dezelfde beelden te zien, uitnodigende plaatjes van die Brabantse Wal. En ernaast agendatips. Wat is er te doen? Waar valt wat te beleven?

Videowand

Die nieuwe VVV in Het Markiezenhof werkt. Dat bewijst de praktijk. Niet alleen door meer en vooral nieuwsgierige bezoekers. ,,We zien nu ook dat de Liberation Route er op aanhaakt.'' In die nieuwe ruimte een mega-videowand, folders en een balie. Maar ook boeken uit de museumwinkel van Het Markiezenhof. ,,Dat regelen de medewerkers onderling, zo ontstaat samenwerking.'' Opvallend detail: een enorme stapel boeken. ,,Ze staan voor de verhalen over de Brabantse Wal'', aldus Boer.

Volledig scherm VVV-medewerkster Lisa Bensneyder bij de boekenberg. Op de achtergrond de megagrote videowand. © Chris van Klinken / Pix4Profs

De komst van de VVV naar het stadspaleis is de eerste stap op weg naar een nieuw, opener Markiezenhof. De benedenverdieping wordt voor iedereen gratis toegankelijk. Dat gebeurt als de zilvertentoonstelling in oktober is afgelopen. ,,Maar er moet meer gebeuren dan alleen het museum er weghalen'', zegt Van der Weegen. Daarom is er volop nagedacht over hoe nu verder met dat Markiezenhof. Met de benedenverdieping. Maar ook de andere verdiepingen.

Red Bull

Met hulp van de NHTV uit Breda is er een plan gemaakt. Dat wordt binnenkort aan de politiek gepresenteerd. Die mag zeggen of de gekozen richting goed is. Maar met de verdere uitvoering mag die raad zich niet meer bemoeien, zegt Van der Weegen met nadruk. ,,De tijd is voorbij dat de politiek uitmaakte welke attracties het kermismuseum mag hebben. Dat pad verlaten we.'' De keuze aan de gemeenteraad is wel wat voor Markiezenhof de stad nodig heeft. ,,Als je aan Red Bull denkt, zie je actie. Bij Ferrari denk je aan snelheid. Wij willen ook zoiets. Zodat je in een keer weet: dat is typisch Markiezenhof.''