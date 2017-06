Nieuwe vrijwilligers gezocht voor molens 'Stilstand molen is achteruitgang'

NIEUW_VOSSEMEER - Het molenaarstrio dat zorgt voor de molen in Nieuw-Vossemeer en de molen op de Heense Molen is naarstig op zoek naar nieuwe vrijwilligers. De eisen? Je moet bereid zijn een opleiding te volgen én je moet je gezonde verstand kunnen gebruiken.

Het werk van een molenaar is namelijk niet geheel zonder risico. ,,Een molen is groot en gewelddadig. Als je met loshangende kleding in het wiel terecht komt, ga je er gewoon doorheen. Er kunnen doden vallen, ook met de wiek. Als daar kleine kinderen of dieren onder staan, kunnen ze een fatale klap krijgen'', vertelt molenaar Ger van Dijk (62).

Lodi Baauw (69) is al zijn hele leven molenaar en nam het stokje over van zijn vader. ,,We beheren nu met zijn drieën twee molens, wat betekent dat je vaak in je eentje in de molen staat. Als je dan iets overkomt, heb je pech. Daarom willen we er graag wat vrijwilligers bij krijgen'', vertelt hij.

Van vader

Molenaar worden lijkt niet in trek bij de jeugd. ,,Tegenwoordig moet je een flinke opleiding volgen met zowel theoretische als praktische aspecten. Die heb ik nooit gehad, ik leerde alles van mijn vader'', zegt Baauw.

Hoewel de korenmolen niet meer gebruikt wordt voor zijn oorspronkelijke doel, is het belangrijk dat hij blijft draaien. ,,Stilstand is achteruitgang. Als de molen niet regelmatig draait, mist er een vorm van onderhoud'', vertelt van Dijk.

Baauw, van Dijk en hun collega Jan-Willem van Beers doen hun werk met passie, maar weten dat ze niet altijd voor het rijksmonument kunnen blijven zorgen. ,,We zijn een superteam. Lodi komt al sinds hij een klein jongetje was in aanraking met molens, Jan-Willem heeft monumentenzorg als achtergrond en ik ben een techneut, waardoor ik het nodige onderhoud kan plegen'', zegt van Dijk.

Molen beheersen

Het mooiste van hun beroep vinden ze de molen leren beheersen. ,,Je houdt een industrieel monument draaiende. Je leert het geweld dat het in zich heeft te beheersen. Net als met een zeilboot moet je goed op het weer letten. Je moet je verstand gebruiken'', vertelt Van Dijk.

Ook vrijwilligers met ervaring met modelbouw worden gevraagd. Een deel van de collectie van de miniatuurmolens kan namelijk wel wat reparaties gebruiken.