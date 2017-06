Nieuwbouw in Tholen voor producent vloerverwarming

De productie blijft aan de Slabbecoornweg in Tholen en kan daar uitbreiden. De nieuwbouw, met een vloeroppervlak van 10.000 vierkante meter, komt op een terrein van anderhalve hectare. Het is één van de laatst beschikbare percelen op het bedrijventerrein. Na de bouwvak gaan 200 heipalen, met een lengte van 18 tot 23 meter, de klei in.

Nieuwe banen

Uitbreiding is volgens directeur Cleophas hard nodig. ,,Nu de markt weer aantrekt, neemt in de bouw de vraag naar vloerverwarming flink toe. Door de productie te scheiden van de opslag, logistiek en kantoren, kunnen we onze productiecapaciteit verdubbelen.'' Cleophas verwacht op termijn een tiental nieuwe banen. De holding biedt nu werk aan 55 mensen. ,,We automatiseren zoveel mogelijk, maar handen blijven altijd nodig."

Magnum Heating produceert zowel elektrische als watergedragen vloerverwarmingssystemen, die het distribueert in tien Europese landen. Vijfentwintig jaar geleden is het bedrijf neergestreken in Tholen, toen met het idee dat de A4 snel doorgetrokken zou worden. Dat is inmiddels een feit en voor Cleophas een belangrijke reden geweest om niet te verkassen. ,,In Tholen zit je heel gunstig, tussen twee wereldhavens in. Via Antwerpen en Rotterdam worden wij bevoorraad.''

Andere locaties

Het is niet de enige reden waarom Magnum Heating in Tholen blijft. ,,Uiteraard is gekeken naar andere locaties, voordat we de beslissing namen. Maar het splitsen van het bedrijf heeft niet de voorkeur. Als we volgend jaar september operationeel zijn, zit er alleen een dijk tussen onze beide locaties.

Bovendien hebben we goed zaken kunnen doen met de gemeente Tholen. Ambtenaren en wethouders zijn flexibel, kunnen snel schakelen en de lijnen zijn kort. Dat hebben wij als ondernemer nodig. In Tholen hebben ze dat goed voor elkaar.''