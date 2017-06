Musical Shine is feest der herkenning op jubilerend Roncalli

De school bestaat dit jaar zestig jaar. En pakt daarom uit. ,,De kinderen vinden het fantastisch. De dynamiek van een echt theater.'' Ook bijzonder: Heesters is dirigent van het musicalorkest. Shine is een bestaande musical die herschreven is naar Roncalli.

Die school begon in 1957 als MMS, middelbare meisjesschool. In de jongste uitgave van De Waterschans, het tijdschrift van de Geschiedkundige Kring van Bergen op Zoom, vertelt docent Willem de Weert het verhaal over de school. Roncalli is een zogeheten Daltonschool. Dat betekent dat leerlingen leren omgaan met de vijf kernwaarden van Dalton: zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, samenwerken, feedback en effectiviteit. Daarnaast maakt de school gebruik van tempodifferentiatie: elke leerling werkt in eigen tempo.

,,We zijn dat nu nog meer aan het verfijnen. We hebben bijvoorbeeld nu al leerlingen die modules op de universiteit volgen.'' In plaats van extra lesmateriaal aangeboden te krijgen op de school zelf, de standaardwerkwijze. ,,Als je talent hebt voor bepaalde vakken, zeggen wij: geef gas.'' Het Daltononderwijs laat leerlingen zelfstandig werken, leert ze samenwerken. ,,Dat is best spannend, want elk kind is uniek.'' Toch maakt dit de school uniek, zegt Heesters.

En voor hem belangrijk: de school heeft nog steeds een omvang waarbij 'de menselijke maat' nog steeds telt. De scholengemeenschap telt op dit moment zo'n 1200 leerlingen. En groeit volgens Heesters nog altijd, terwijl het aantal kinderen aan het afnemen is. ,,We zijn nu aan het roosteren voor volgend jaar, als het goed gaat komen we precies uit met onze klaslokalen.''

Aan de twee voorstellingen van Shine zijn maanden van voorbereiding vooraf gegaan. De school kent een goede traditie van voorstellingen brengen. ,,We hebben een JMC, een Junior Musical Class.'' Met eigen docenten. Regisseur Diemer van Wijk, choreograaf Jorina Verhees en zangpedagoog Mariska Kerst. Zo'n zeventig leerlingen doen mee met de JMC, naast school. Elk jaar is er een voorstelling in de aula. Maar vanwege het jubileum zet de school nu de stap naar De Maagd. Leerlingen en docenten brengen samen de musical. En vormen ook samen het musicalorkest. Aangevuld met professionele muzikanten. Dat orkest heeft als dirigent Heesters. Niet raar, want de rector is een man van de muziek. ,,Ik heb conservatorium gedaan in Amsterdam en Tilburg.'' Hij vindt het schitterend om te doen. ,,Maar ik heb wel gezegd: dit ga ik niet elk jaar doen.''

In de twee voorstellingen ziet hij het Daltononderwijs. Samenwerken. Geduld hebben. Elkaar helpen. ,,Er zijn kinderen die een zinnetje zeggen. En twee uur moeten wachten. Dit doet zo veel met ze.''

Het zestigjarig bestaan viert de school niet alleen nu. Op 1 september is er een Roncallidag, een culturele feestdag voor de leerlingen, in september een tentoonstelling in de Gertrudiskerk van de leerlingen die beeldende vorming doen en tot slot op 30 september een reünie.