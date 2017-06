Meisje van 1 jaar verslikt zich in Lepelstraat, in kritieke situatie met traumahelikopter naar ziekenhuis

Stelletje krijgt schrik van zijn leven door insluiper met levensgroot vleesmes

11:38 BERGEN OP ZOOM - Een stelletje in Bergen op Zoom heeft zaterdagmiddag een man betrapt die met een levensgroot vleesmes hun woning aan de Koning Willem II Straat binnengeslopen was. Toen duidelijk was dat de 43-jarige man het mes bij zich had stopten de bewoners met de achtervolging die zij ingezet hadden.