Meer plek zwervers in Bergen op Zoom

BERGEN OP ZOOM - Meer plek in de opvang voor zwervers aan de Zuid-Oostsingel in Bergen op Zoom. Lange tijd wilde de gemeente Bergen op Zoom daar niks van weten, maar nu laat wethouder Yvonne Kammeijer toch onderzoeken of er uitbreiding kan komen boven op de 18 plaatsen die er zijn. Dat heeft ze deze week aan de gemeenteraad laten weten.

Deze mededeling komt op het moment dat een tiental zwervers tijdelijk is ondergebracht op Ruytershove, de voormalige kwekerij aan de Ruytershoveweg aan de oostkant van de stad. ,,Dit is geen oplossing, deze mensen wegzetten in een gebied waar code oranje van kracht is'', zegt Annette Stinenbosch van het CDA. Ze uittte kritiek op de beslissing van Kammeijer om de zwervers van stadspark Kijk in de Pot waar ze overlast veroorzaakten te verkassen naar Ruytershove.

Kijk in de Pot

Kammeijer erkent dat 'Ruytershove niet de meest ideale oplossing' is. Maar in het feite het minste kwaad kan. ,,Als we ze weg hadden gestuurd van Kijk in de Pot hadden ze overal gezeten.''

Dat de wethouder nu onderzoekt of uitbreiding van de opvang aan de Zuid-Oostsingel mogelijk is, wil niet zeggen dat dat soelaas biedt voor deze groep. De tien staan bekend als gebruikers. En dat mag niet in de opvang. Twee van hen is zelfs de toegang tot de opvang ontzegd. Omdat ze trammelant hebben gemaakt. ,,Hoe we deze mensen echt kunnen helpen, moeten we samen met de gemeenteraad een keer apart bespreken'', aldus Kammeijer. ,,Het gaat om maatwerk.'' Duidelijk is dat de tien voor 1 augustus weg moeten zijn van Ruijtershove. Dat is ze door de gemeente te verstaan gegeven. Maar het is volgens Kammeijer ijdele hoop te verwachten dat er dan al een definitieve oplossing is, dat ze ergens wonen of in de zorg zitten. ,,Ik kan niet zeggen waar ze op 1 augustus zijn.'' Wel gaat de gemeente handhaven als ze alsnog in de stad gaan kamperen, aldus de wethouder.

Toilet