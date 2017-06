Meer gidsen voor De Grebbe Bergen op Zoom nodig

SBM telt ruim twintig gidsen die speciaal zijn opgeleid voor de rondleidingen in De Grebbe, het grootste monument van de stad. Zij kennen het verhaal, weten de details. Per keer is de organisatie echter vier gidsen kwijt aan zo'n toer. Twee gidsen gaan met een groep onder de grond. Maar aan de in- en uitgang, in de Gevangenpoortstraat en op Het Markiezenhof, is ook een gids nodig. Die twee zijn er vanwege de veiligheid. Gaat er ondergronds iets mis, dan moeten zij in actie kunnen komen. Maar deze inzet vreet mankracht.

Luikwacht

Maar SBM kan niet aan die vraag beantwoorden. ,,Waar we aan denken en met de gemeente over praten is om geen gidsen meer als luikwacht zoals we dat noemen in te zetten, maar hier andere mensen voor te gebruiken. Bijvoorbeeld van de Stichting Samen Werken. Of vrijwilligers die een korte cursus veiligheid willen volgen.'' Mocht deze opzet slagen, dan heeft SBM per keer nog maar twee gidsen sec voor de rondleiding nodig. En zijn er per saldo meer rondleidingen mogelijk. Segers hoopt zo snel mogelijk tot een oplossing te komen. Want nu is het voorseizoen nog bezig, maar als straks de vakanties beginnen, is De Grebbe nog meer in trek voor een bezoekje.