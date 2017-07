ME weg aan Calandweg in Bergen op Zoom

Klaas Otto moet in cel blijven en wil woonwagenpastor worden

16:36 BREDA - De rechtbank in Breda heeft vrijdag Klaas Otto niet vrijgelaten. De oprichter en ex-voorman van motorclub No Surrender blijft daarom in de gevangenis tot september, dan is mogelijk de inhoudelijke behandeling van de strafzaak over het afpersen van zakenpartners en witwassen.