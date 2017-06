Maria Ommegang trekt voor 73e keer door Bergen op Zoom

Bergs Roparunteam NNN was de snelste tijdens estafetteloop vanuit Parijs

11:07 BERGEN OP ZOOM - Roparunteam NNN uit Bergen op Zoom is uitgeroepen tot het snelste team op de route van Parijs naar Rotterdam. NNN had een gemiddelde snelheid van 15,91 kilometer per uur. Dat is bekendgemaakt tijdens de slotavond van Roparun in Puttershoek.