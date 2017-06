Manege de Paardenhoeve in Bergen op Zoom bestaat vijftig jaar

BERGEN OP ZOOM - Het begon een halve eeuw geleden allemaal heel klein, met een pony en wat simpele opstallen. Manege Bruijs, zo heette het lang in de volksmond. Mettertijd groeide het bedrijf uit tot wat het nu is: een begrip in de hippische wereld in de regio.

Manege de Paardenhoeve heet het bedrijf tegenwoordig, met vanaf 2003 Vivian en Mark Hoeffgen als eigenaar. Het echtpaar is dit jaar ook vijftig geworden, net als hun bedrijf. Vivian, dochter van oprichter Cees Bruijs en van jongs af aan betrokken bij het bedrijf, wist het wel. ,,Een driedubbele reden voor een feestje.''

Feestzaal

Komende zaterdagavond is het zo ver. De grote binnenbak van de manege wordt omgetoverd tot een heuse feestzaal, met podium voor de optredende band. Zo'n vierhonderd gasten worden verwacht, van klanten en vrienden tot genodigden. Op zondag 17 september wordt het feestje tijdens een open dag nog eens dunnetjes over gedaan. Wie een tijdje niet op het bedrijf is geweest, kijkt de ogen uit.

De voorbije jaren is er het nodige geïnvesteerd, met een grote en moderne binnenbak als kroon op het werk. De oude binnenbak is er ook nog steeds en ademt nostalgie. De muren zijn door Cees Bruijs destijds met veel liefde opgebouwd, met steentjes die de watersnood in Zeeland hadden meegemaakt. Steen voor steen zijn ze afgebikt en opnieuw gebruikt.

Zout

Volledig scherm Vivian en Mark Hoeffgen in de oude manege. © Chris van Klinken / Pix4Profs Tot op de dag vandaag klimt het zout in de muren omhoog. ,,De verf houdt daardoor slecht.'' Ook de horecavoorziening herinnert aan oude tijden, met zadels aan de balken en een gezellige sfeer.



Ondernemen is echter vooral vooruitkijken en dat hebben ze op de Paardenhoeve altijd gedaan. Zo is het aanbod met paardrijlessen, ponyclubwedstrijden, springlessen en buitenritten onlangs uitgebreid met working equitation, een onderdeel van de paardensport dat sterk in opkomst is.



Het gaat bij dit concept om all-round teamwork tussen ruiter en paard. ,,Een soort arbeidsrijstijl.'' Op dit moment wordt op de Bergse manage ook nagedacht over het toevoegen van paardencoaching aan het aanbod. ,,Zodat mensen paarden beter leren begrijpen.''

L escapaciteit

Door alle investeringen in het bedrijf is de lescapaciteit de afgelopen tijd nagenoeg verdubbeld. Ook het handmatig schoonmaken van de stallen behoort tot het verleden. ,,We kunnen nu efficiënter werken.'' Een grote verandering was ook de aanleg van de A4. Voor het echtpaar betekent de weg een negatieve invloed op het woongenot.

,,Vroeger zaten we hier helemaal achteraf en hoorde je enkel een kip.'' Voor het bedrijf was het een goede zaak. ,,We zitten nu op een zichtlocatie.'' De klanten van de Paardenhoeve komen uit de wijde regio, tot uit Zeeland en de buurt van Antwerpen toe. Met alle recreatieve ontwikkelingen in de nabijheid, van Fort de Roovere tot de Bergse Heide, nemen de economische kansen voor de Paardenhoeve enkel toe.

Vertrouwen