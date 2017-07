Man heeft 14 zakjes hennep en hasj op zak in Steenbergen

Verzet tegen vier extra huizen Groote Melanen in Halsteren

6:25 HALSTEREN - Het plan voor vier extra woningen op de hoek Langstraat-Fort de Roverweg in Halsteren stuit op verzet bij de omwonenden. Zes huishoudens aan de Fort de Roverweg klagen in een brief aan de gemeenteraad over in hun ogen onwenselijke 'verdichting van de woningbouw' en 'meer intensief gebruik van het onverharde toegangspad dat uitkomt op de Fort de Roverweg'.