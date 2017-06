Man bij Bergen op Zoom kan 13.000 euro cash geld niet verklaren

Veteranendag Bergen op Zoom: waar zijn de veteranen?

12:22 BERGEN OP ZOOM - Ze keken raar op, de mannen van de Stichting Veteranen Ontmoeting Centrum in Bergen op Zoom. Vorige week sloot de aanmelding voor de plaatselijke Veteranendag. ,,En we hadden vier aanmeldingen binnen'', zegt plaatsvervangend voorzitter Roger van Es. Paniek was er niet. Wel bevreemding. ,,Er moet iets zijn fout gegaan met de verzending van de uitnodigingen'', was de nuchtere conclusie.