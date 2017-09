Lijk gevonden in water bij Dinteloord

Volgens de politie werd er alarm geslagen nadat er kleding in het water werd gezien. Het lichaam lag in de buurt van een duiker.

Het is nog niet bekend of het gaat om Ad Groeneveld, de 54-jarige Dinteloorder die al ruim een week vermist is. De politie geeft aan dat het 'nog te vroeg is om daar iets over te zeggen'. De politie zocht eerder deze week in de Molenkreek naar Groeneveld, maar die zoektocht leverde niets op.