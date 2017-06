Levensboek vertelt geschiedenis van Steenbergse vesting

STEENBERGEN - De geschiedenis in Steenbergen ligt voor het oprapen. Het vestingsverleden bijvoorbeeld is op veel plekken nog zichtbaar. Maar dat moet je wel weten. ,,Veel kinderen weten niet dat de Krommeweg waar ze over fietsen op weg naar het zwembad te maken heeft met het vestingsverleden'', zegt Wietse Visser. ,,En ik voer als klein kind vaak langs Fort Henricus, zonder daar erg in te hebben.''

Expeditie Nassau, de zoektocht naar het vestingsverleden, is nu een aantal maanden op weg en een van de eerste ideeën is bekend: het Levensboek. Een boek waarin het vestingsverleden van Steenbergen een plek krijgt, maar waarin kinderen ook hun eigen verhalen kwijt kunnen.

Suikerfabriek

Visser, directeur van de Gummarus en een van de expeditieleden: ,,Het idee voor het Levensboek is ontstaan door de verhalen van vroeger die we met elkaar deelden. Iedereen heeft verhalen die gekoppeld zijn aan de geschiedenis.'' Voor Visser is dit bijvoorbeeld de sloop van de oude suikerfabriek. ,,Die is tot ontploffing gebracht en dat heb ik samen met mijn moeder gezien.'' Toen hij daar op school over vertelde, kwam een kind een dag later langs met een van de brokstukken van destijds. ,,We willen anderen de geschiedenis van Steenbergen meegeven en dat ook een plekje in het heden geven'', zegt Visser.

Het eerste succes is inmiddels al geboekt: het Levensboek is genomineerd voor de Brabantse Erfgoedprijs. Aan het begin van deze week mochten ze het plan pitchen voor een jury, vertelt Dasja Abresch, ook verbonden aan de Expeditie. ,,Wietse vertelde het verhaal en Steven Bouwens uit Bergen op Zoom tekende in de tussentijd mee. Dat projecteerden we op een scherm.'' Bouwens heeft ook de eerste, voorzichtige schetsen voor het boek gemaakt.

Geldbedrag