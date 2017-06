Leon Videler zet in op 'brandschone' Bergse binnenstad

Medewerkers van de gemeente maken er notitie van. Op initiatief van Videler is er deze maandag een schouw van het Bergse winkelhart. Centrummanager Maarten Rikken loopt ook mee. Videler zet vol in op een 'brandschone binnenstad'. Niet een beetje proper dus, maar properder dan proper. En, zoals het al in de binnenstadsaanpak staat, moet al die reinheid hand in hand gaan met meer groen en bankjes. ,,Kijk, zo moet het. Dit is wat ik graag zie'', gebaart de voorzitter even later in de Molstraat. Weelderige geveltuintjes, hanging baskets met zomerbloemen. Videler gaat er eens goed voor zitten.

Het is er groen, fleurig én schoon, stelt de gemeente vast. ,,Voor het Molstraatje geldt het op één na hoogste onderhoudsniveau. Maar dit oogt als het hoogste'', aldus een medewerker. Dan wijst Loes Franken van de gemeente op wat onkruid en een verdwaald plastic zakje. Het kan altijd nóg beter. ,,Opruimen en de boel schoon houden is iets wat ondernemers, burgers en gemeente samen moeten doen. Wij kunnen niet voor elk plastic zakje uitrukken.''

Rosada

Dat de roerganger van Sterck zo hamert op 'brandschoon', is geen toeval. Sinds vorig jaar runt Videler als franchisenemer de damesmodezaak Sandwich in outletcentrum Rosada in Roosendaal. 'Brandschoon' is daar de norm. En sinds er tegelijkertijd meer werk is gemaakt van vergroening, loopt het winkelend publiek er vrolijker rond. ,,Hoewel zoiets op Rosada natuurlijk makkelijker te realiseren is. Daar gelden spelregels waar álle ondernemers zich aan moeten houden'', aldus Franken.

Tot voor kort had Videler ook in de Bergse Fortuinstraat een modewinkel. Maar die is vrij plotseling verkocht aan een andere onderneemster die er inmiddels haar eigen zaak draait. ,,Het ging heel snel. We kwam haar toevallig tegen op vakantie. Binnen een week was de deal rond'', aldus Videler die het voorzitterschap van Sterck overnam van Koert Vermeulen.