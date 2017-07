Koninklijke Onderscheiding voor tanteLouise-bestuurder Jef Pelgrims

Lions Club doet Thoolse zwembaden twee glijbanen cadeau

12:08 THOLEN - Peuters kunnen voortaan nog meer plezier maken in de zwembaden De Spetter in Tholen en Haestinge in Sint-Maartensdijk. De Lions Club Tholen heeft beide baden een peuterglijbaan geschonken. Ze zijn betaald van de opbrengst van een quiz die de club vorig jaar hield.