Konijn overleeft 'baldadigheid' in Oud-Vossemeer niet

Een stuk of vijf jongens, waarschijnlijk rond de twaalf jaar oud, hebben zondag aan het eind van de middag vernielingen aangericht in de tuinen van Heijboer en haar buren aan de straat Onder de Molen. Onder meer stokjes waartegen planten groeiden en een kweekkast moesten het ontgelden. ,,Ze hebben ook het kippenhok opengezet en alle eieren kapot gegooid’’, vertelt de inwoonster van Oud-Vossemeer.

Vastgebonden

Het ergste vindt ze dat haar vier konijnen zijn meegenomen en even verderop, in de buurt van de Sint Anthoniusschool, met plastic lint aan hun kopjes zijn vastgebonden aan een hek. ,,Daar zijn de daders betrapt door een paar kinderen van ongeveer 8 of 9 jaar’’, zegt Heijboer. ,,Zij hebben de konijnen uit hun benarde positie bevrijd.'' De Engelse hangoor Belle heeft het voorval niet overleefd. De drie andere beestjes waren volgens hun eigenaresse in shock. ,,Gelukkig gaat het inmiddels weer goed met ze.’’

In een poging getuigen te vinden, heeft Heijboer het verhaal op Facebook gezet. ,,Ik twijfelde al of ik dat wel moest doen’’, vertelt ze. ,,En ik heb eigenlijk alweer een beetje spijt van. Ik ben enorm geschrokken van sommige reacties.’’ Zo stelt iemand dat ze de daders maar moeten laten inslapen. 'Kinderen die dat doen zijn psychopaten.' Een andere persoon vindt dat de jongens ‘hard tegen de muur moeten worden gepleurd.’ Weer iemand anders zegt: ‘Zet ze maar met hun gezicht op Facebook, dan doen we met hen hetzelfde.’’

Heijboer vindt dat dit alle perken te buiten gaat. ,,Ik was ook woest, hoor, toen het net gebeurd was. Maar dit gaat te ver. Ik denk dat het helemaal hun bedoeling niet is geweest om een konijn te doden. Het is waarschijnlijk meer baldadigheid.''

Aangifte