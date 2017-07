KNVB houdt BVV'63 uit competitie, Bergse club heeft schuld

,,We willen daar met de vereniging op korte termijn een gesprek over. Samen met de gemeente.''

Want ook de gemeente Bergen op Zoom zit nog op geld van BVV'63 te wachten, bevestigt woordvoerder Erwin Stander. De gemeente krijgt nog geld voor de accommodatie die de vereniging op sportpark Rozenoord huurt. ,,We hebben als gemeente al een gesprek gehad, BVV wilde een betalingsregeling, maar dat hebben we afgewezen.'' KNVB en gemeente doen beiden geen uitspraken over de hoogte van de schuld van BVV.

Competitie

,,We willen zo snel mogelijk duidelijkheid'', laat KNVB-woordvoerder Groot weten. Om te weten of de vereniging na de zomer in competitie komt of niet. ,,We willen weten of ze kunnen of willen betalen.''

Volgens vice-voorzitter Ismail Kemadar die als woordvoerder voor het bestuur van BVV optreedt vallen de bedragen waar het om gaat wel mee. Exacte cijfers noemt ook hij niet. Hij zegt stellig: ,,Binnen twee a drie weken hebben we betaald, zowel aan de KNVB als aan de gemeente.'' Hij gaat er vanuit dat de teams van de Bergse vereniging gewoon meedoen aan de KNVB-competitie 2017/2018.

Strubbelingen

Kemadar wijt de achterstand in betaling aan wat bestuurlijke strubbelingen waardoor niet duidelijk was wie wat moest doen. ,,Ik regel dit nu, ik heb ook het gesprek met de gemeente gehad.'' De vice-voorzitter is er zich van bewust dat BVV onder het vergrootglas ligt. De club kwam de afgelopen jaren regelmatig negatief in het nieuws vanwege geweld op het veld. Al die negativiteit wil het bestuur van dit moment doorbreken door de vereniging een nieuwe naam te geven. BVV'63 is te beladen, zegt het bestuurslid. ,,We gaan over op VV BoZ, voetbalvereniging Bergen op Zoom'', kondigt het bestuurslid aan. De vereniging heeft drie teams voor volgend seizoen plus nog eens drie jeugdteams.

