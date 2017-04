Klachten over zakken voor inzameling plastic in Bergen op Zoom

Quote Drankenkartons zijn nogal scherp. Daardoor gaan de zakken makkelijk stuk. Meino Dam

Volgens Meino Dam van Lijst Linssen zijn er diverse klachten bij zijn partij binnen gekomen. ,,Drankenkartons zijn nogal scherp. Daardoor gaan de zakken makkelijk stuk. Het is beter stevigere exemplaren aan te schaffen. Want als ze kapotgaan, ligt alle rotzooi op straat. Dat moet opgeruimd worden en dat is duurder dan betere zakken aanschaffen." Hij vreest dat deze rotzooi ten koste gaat van het enthousiasme onder inwoners om beter te scheiden.

Recycled materiaal

Adjunct-directeur Pascal de Klerk van Saver erkent dat de zakken niet van dezelfde kwaliteit zijn als Komo zakken. ,,Ze zijn van gerecycled materiaal en moeten doorzichtig zijn zodat we zien dat er geen oneigenlijke producten worden aangeboden. Tot nu toe hebben we slechts een enkele klacht gehad. Bovendien gebruiken we elders al geruime tijd zonder noemenswaardige klachten."

Vol proppen