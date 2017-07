Klaas Otto moet in cel blijven en wil woonwagenpastor worden

Chaos troef op deels afgesloten kruising Bergse Noordsingel

15:23 BERGEN OP ZOOM - Het is een puinhoop op het deels afgesloten kruispunt Burgemeester Stulemeijerlaan en Noordsingel/Westersingel in Bergen op Zoom. Sommige weggebruikers rijden simpelweg vanaf de Westersingel, ter hoogte van de muziekschool, zo tegen het verkeer in de Burgemeester Stulemeijerlaan in. De gemeente doet vooralsnog niets aan de onveilige situatie.