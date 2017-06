Kind zet speelgoed in oven, brandweer rukt uit

Levensboek vertelt geschiedenis van Steenbergse vesting

16:07 STEENBERGEN - De geschiedenis in Steenbergen ligt voor het oprapen. Het vestingsverleden bijvoorbeeld is op veel plekken nog zichtbaar. Maar dat moet je wel weten. ,,Veel kinderen weten niet dat de Krommeweg waar ze over fietsen op weg naar het zwembad te maken heeft met het vestingsverleden'', zegt Wietse Visser. ,,En ik voer als klein kind vaak langs Fort Henricus, zonder daar erg in te hebben.''