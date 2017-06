Kermisloop: vorig jaar was het 10 graden en regen, nu 32 graden

OSSENDRECHT - "De tocht der extremen", zo noemde de speaker maandagavond de kermisloop van Ossendrecht. En daar had hij helemaal gelijk in.

Vorig jaar werd de kermisloop voor de eerste keer gehouden. Toen was het 10 graden en kwam de regen met bakken uit de lucht. Maandagavond wees de thermometer bij het startschot voor de kermisloop 32 graden aan. Vorig jaar had de loop door Ossendrecht 80 deelnemers en nu waren dat er 55.

Ervaren loper in het publiek

"Valt me nog veel mee", zegt Arno van Loon van de Stichting Buurtschappen Ossendrecht (SBO), die voor de organisatie van de loopwedstrijd tekent. De hoge temperaturen weerhielden veel lopers ervan om te starten in het bloedhete Ossendrecht. Paul Lucas uit Huijbergen is een ervaren loper en stond vorig jaar aan de start bij de kermisloop. Maandagavond was hij er ook maar dan als publiek. "Hard lopen bij dit soort temperaturen is niet verstandig en ook nog gevaarlijk", vindt hij.

De Ossendrechtse EHBO vereniging hield ook een oogje in het zeil. "We hebben de organisatoren de opdracht gegeven om een extra waterpunt in te richten en om bij de start en finishstreep een watersproei installatie weg te zetten", zegt Ronald Averdieck, voorzitter van de Ossendrechtse EHBO vereniging. "We zijn er niet alleen om pleisters te plakken maar hebben ook een adviserende rol als het om de gezondheid gaat".

Smerige hitte

De lopers pasten hun snelheid aan, aan de temperatuur en hielden er een gematigd temp aan. Een van de lopers denkt nog aan vorig jaar. "Kou en regen zijn best lekker om te lopen. Veel beter dan deze smerige hitte", moppert hij. De lopers kregen een afstand van 5 of 10 kilometer voor de voeten, op een parkoers dat was uitgezet in en om Ossendrecht.