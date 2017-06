Kerk Woensdrecht dit jaar nog verkocht, kerktoren behouden

Twistappel in de zaak die al vier jaar sleept, was de kerktoren. Die moet dringend gerestaureerd worden. Het Woensdrechtse dorpsplatform vreesde dat de toren ten prooi zou vallen aan de slopershamer, omdat noch de gemeente noch De Nijs-Soffers de restauratie - geraamd op 200.000 euro - wilde bekostigen. Voorzitter Jac Smeijers gaf destijds aan waarom hij de toren niet verloren mocht gaan: 'Hij is een belangrijk zichtpunt op de Brabantse Wal.'

Vic Verdult, vice-voorzitter van het bestuur van de Sint Joseph-parochie, is blij dat er eindelijk duidelijkheid komt. ,,De mensen in Woensdrecht hebben daar recht op." Volgens hem bezoeken wekelijks zo'n zestig parochianen de kerk.

In het kerkgebouw zou Bernard de Nijs op enkele meters hoogte een stuk of vijf appartementen willen realiseren, zo liet hij in 2013 weten. In het gebouw zouden nog gewoon kerkdiensten gehouden kunnen worden. Of de plannen bij het oude blijven, wil Marloes de Nijs niet bevestigen. ,,Wij doen daar nog geen mededelingen over."