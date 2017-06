Intratuin Halsteren is verkocht

Robert Kalter

Het Halsterse tuincentrum, dat qua grootte in de top 4 van tuincentra in Nederland staat, komt in handen van Robert Kalter. Die is onder meer (mede-)eigenaar van FleuraMetz in Aalsmeer (een groothandel in snijbloemen) en Versenzo (Groothandel in groenten en fruit en in consumptie-aardappelen). Withagen: ,,Ik was op zoek naar iemand die het bedrijf graag in dezelfde sfeer en opzet wil doorzetten. Alleen dan wilde ik verkopen. Met Kalter heb ik die persoon gevonden. Er was direct een klik. Hij wil werken aan een verdere uitbouw. Daarom ben ik hier zo blij mee."