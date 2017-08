Inspecteurs houden campings in de gaten

Deze week waarschuwde Paul Thönissen, oud-directeur van branche-organisatie Recron, de Zeeuwse burgemeesters voor toestanden zoals in Fort Oranje in Rijsbergen, die in het nieuws kwam als vrijplaats voor allerlei illegale activiteiten. Met name oudere campings buiten de kuststreek vormen een risico, aldus Thönissen. De Zeeuwse gemeenten krijgen binnenkort een handleiding hoe ze kunnen controleren welke recreatiebedrijven ze extra in de gaten moeten houden. De gemeente Tholen kent sinds 2014 het project Handhaving permanente bewoning recreatieverblijven. Tot 2022 voert een extern bureau controles uit op permanente bewoning. Twee keer per jaar voert het bureau MB-ALL controles uit.