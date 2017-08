'In Bergen op Zoom is altijd iets te beleven'

BERGEN OP ZOOM - Duitsers hebben alles in Zeeland zo langzamerhand wel gezien. Dat is de overtuiging van wethouder Arjan van der Weegen. En daarom komt Bergen op Zoom steeds vaker in beeld voor een bezoek.

Recente onderzoeken zoals van de NHTV onderbouwen dat. ,,Bij Duitsers staan we op vijf na grote steden als Eindhoven, Breda, Den Bosch en Tilburg. Bij de Belgen op plek twee. Na Eindhoven.'' Bergen op Zoom doet het goed. Van der Weegen is er blij mee. Zeker omdat eerder dit jaar al bleek dat Bergen op Zoom landelijk in de top zit als het gaat om de toename van het aantal bezoekers in de winkelstraten. En het opmerkelijke feit dat Zeeland rond Hemelvaart en Pinksteren toeristen naar Bergen op Zoom verwees omdat de provincie vol zat.

Radar

,,Wat we aan het doen zijn heeft effect'', concludeert de Bergse wethouder. Wat met name citymarketing doet, is niet van de daken schreeuwen dat iedereen naar Bergen op Zoom moet komen. ,,We werken onder de radar'', zegt citymarketeer Ruurt van der Wel. ,,Je product moet op orde zijn. ,,Als je detailhandel terugloopt moet je andere dingen doen'', vult Van der Weegen aan.

Bergen op Zoom zet zich vooral op de kaart met de talrijke evenementen die voor het grootste deel door vrijwilligers worden gedraaid. ProefMei, Maria Ommegang, Krabbenfoor, Kunst in de Monumenten, PopMonument. Het zijn stuk voor stuk toppers. Die van bezoekers een goede waardering krijgen, variërend van een 7,5 tot een 8, zo blijkt uit omvangrijk onderzoek dat in opdracht van Citymarketing over 2016 is gehouden. Dat onderzoek vindt ook dit jaar weer plaats.

Brabantse Wal

De volgende stap: alles wat er op de Brabantse Wal gebeurt met elkaar verbinden. Er een aansprekend toeristisch product van maken. ,,Dan heb je echt iets te bieden'', is de overtuiging van Van der Weegen. ,,We roepen niet we zijn fantastisch, we doen iets fantastisch'', meent Van der Wel. Wethouder en marketeer noemen beiden als voorbeeld de jaarlijkse Sega European Guitar Award. Een gitaargrootheid als Joe Bonamassa kwam er speciaal voor naar de stad. En dat trekt de aandacht. Van veel mensen van buitenaf.

,,Als je mensen vraagt waarom ze naar Bergen op Zoom komen, krijg je als antwoord dat er altijd iets te doen is. En verder voor funshoppen en voor de monumenten'', legt de Bergse citymarketeer uit. Hij steekt veel energie in het promoten van de stad, zoekt landelijk aandacht waar dat maar kan. Dat het er goed wonen is, dat er iets is te beleven.

Schreeuwend

Onder de radar als het kan, maar hij schroomt niet om ter hoogte van Heinkenszand schreeuwend reclame te maken voor Bergen op Zoom. Via een grote lichtkrant langs de drukke A58. Met wat er te doen is. Maar ook: ,,File? Keer om en ga terug naar Bergen op Zoom.'' En voor wie uit Zeeland komt, heeft het billboard ook iets: ,,Vergeet niet naar Bergen op Zoom te gaan.''

Volledig scherm Reclame voor Bergen op Zoom langs A58 in Zeeland. © Ruurt van der Wel /Citymarketing Bergen op Zoom