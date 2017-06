Hoogerheide krijgt een eigen strand

HOOGERHEIDE - Het Ouwe Raedthuysplein in Hoogerheide verandert deze week in het Raedthuysstrand. Op het plein worden donderdag 22 vrachtwagens met zand gekieperd voor het negen dagen durende Beachevent.

Het is de tweede keer dat het Beachevent op het plein wordt gehouden. De stichting Evenementenplein Hoogerheide kwam vorig jaar op het idee voor het event. "De Hoogerheidese volleybalvereniging VAT hield altijd een beachvolleybaltoernooi bij zwembad de Plantage in Hoogerheide. Ze wilde het toernooi graag midden in het dorp houden en klopte bij ons aan", legt Niels Kuijlen van de stichting Evenementenplein uit. "We kwamen op het idee om er een groot evenement van te maken met verschillende onderdelen".

Het eerste Beachevent was een schot in de roos en krijgt daarom dit jaar een vervolg. Komend weekend is er het volleybaltoernooi. Woensdag 21 juni kunnen de kinderen zich uitleven in de grote zandbak bij een zandkastelenwedstrijd. Vrijdagavond 23 juni is er een bedrijventoernooi en zaterdag 24 en 25 juni is er een voetbaltoernooi.