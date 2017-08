Hoe moet de polikliniek in Steenbergen eruitzien?

STEENBERGEN - Wat voor polikliniek heeft Steenbergen in de toekomst nodig? Huisartsen en medisch specialisten van het Bravis Ziekenhuis buigen zich over die vraag. Volgend jaar hopen ze een concreet idee te hebben.

De polikliniek blijft in ieder geval voorlopig waar hij zit: bij Onze Stede. ,,De nieuwbouw van De Lindenburgh komt voor ons eigenlijk te vroeg’’, legt Anton Valk, zorggroepmanager van Bravis uit.,,Het is moeilijk om een nieuwe ruimte in te richten als je nog niet weet wat daar precies in moet.’’

Zo’n vijftien huisartsen uit de regio Halsteren, Steenbergen, Nieuw-Vossemeer en Sint Philipsland zijn inmiddels alweer een tijd in gesprek met medische specialisten van het Bravis over de toekomst. Huisarts Susan Stam uit Steenbergen: ,,Wat willen we? Hoe gaan we dat doen? Het doel is: goede en betaalbare zorg bieden.’’

Anderhalvelijnszorg

Dat heeft ook alles te maken met het huidige beleid van de overheid, leggen de twee uit. De zorg moet goedkoper, de druk op ziekenhuizen minder. De polikliniek in Steenbergen moet daarom anderhalvelijnszorg gaan bieden.

Stam: ,,De eerste lijn is de huisarts. De tweede lijn het ziekenhuis. Anderhalvelijnszorg zit daar dus tussenin.’’ Daarbij ligt de regie in handen van de huisarts. Die kan een medisch specialist om advies vragen. Dat advies kan bijvoorbeeld medicatie zijn. Dan blijft de patiënt in behandeling bij de huisarts. Maar het advies kan natuurlijk ook een doorverwijzing naar het ziekenhuis zijn.

Maar hoe dat er in de praktijk uit gaat zien in Steenbergen, is nog niet bekend. Gelukkig zit er ook geen druk achter, zegt Valk.