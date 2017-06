Hoe houd je personeel fit en monter tot minimaal 67 jaar? Chemiebedrijf Sabic in Bergen op Zoom geeft het voorbeeld

'Jij blijft bij!'' ging gisteren los bij chemiereus Sabic in Bergen op Zoom waar tientallen bedrijven de koppen bij elkaar staken. Sabic lanceerde vorig jaar in een van de Bergse fabrieken een proef om medewerkers in de nachtdienst flexibeler in te roosteren. Een trendbreuk, zegt manager Peter van den Eijnden van Sabic. ,,Vanwege de veiligheid waren werkroosters altijd heilig. Medewerkers wisten zelfs over een periode van jaren al op welke datum ze de nacht in gingen.''