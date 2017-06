'Het zomercarnaval op de Welberg is onze praalwagen'

WELBERG - Bouwers zijn ze niet, de leden van dweilband D'n Dweilberg uit Welberg. Maar het pronkstuk van hun harde werken is het zomercarnaval. Dasja Abresch: ,,Dat is onze praalwagen. We werken er bijna net zoveel aan als bouwers aan hun wagen.'' Deze zaterdag vindt in Raldal alweer de zevende editie plaats.

D'n Dweilberg is een jonge band, ongeveer tien jaar geleden begonnen. En bij een dweilband hoort een bal. ,,Maar we liepen ertegenaan dat alle weekenden al vol zaten rond carnaval'', zegt Abresch. ,,En wat is dan nog de toegevoegde waarde?'' Zo kwam de band bij de zomerse editie. ,,Omdat iedereen altijd zegt: gezellig feest dat carnaval, maar het is jammer dat het niet beter weer is.''

Verleden tijd

De organisatoren besteden veel aandacht aan alle details. Vorig jaar werden de bezoekers bijvoorbeeld onthaald als lottowinnaars, omdat dat het thema was. Dit jaar is het thema 'het is hier verleden tijd', vertelt Anouschka Martens. Abresch vult aan: ,,We nemen daarbij alvast een voorsprong op het 750-jarig bestaan van Steenbergen in 2022. Steenbergen is ontstaan uit Welberg, dus we zullen wel een aantal jaar ouder zijn.''

Binnenkomen in de tent gaat niet zomaar. De feestgangers moeten met een glimlach binnenkomen. ,,Soms duurt het wel een half uur voor je binnen bent'', zegt Abresch. ,,We hebben bijvoorbeeld een jaar gehad dat ze eerst in een safaribus moeten.'' Zonder teveel te willen verklappen, vertelt ze dat de ruiterkwaliteiten van de bezoekers dit jaar een rol spelen bij de ontvangst.