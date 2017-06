Het is hier toch geen oorlog zeker?

HOOGERHEIDE - Is het hier oorlog of zo?'' Jaap Feleus kijkt verbaasd om zich heen als hij het Woensdrechtse gemeentehuis in Hoogerheide uitstapt. Een stuk of tien soldaten, bepakt en bewapend, houden de wacht bij de deur en controleren bij de ingang iedere auto die de parkeerplaats op of af wil.

Zijn verbazing is grotendeels gespeeld: de Hoogerheidenaar is ervan op de hoogte dat militairen in opleiding dezer dagen in Woensdrecht zijn om een oorlogssituatie na te spelen. Hun aanwezigheid is door de gemeente en de media gecommuniceerd. Toch neemt hij de gelegenheid te baat om zijn gevoelens omtrent de onrust in de wereld te uiten. ,,In andere landen is het al normaal geworden om soldaten op straat te zien. Vlak voor de Kerst was ik in Antwerpen; daar struikelde je er toen bijna over. En Antwerpen is wél vlakbij.''

Met andere woorden: het zou zomaar naar Hoogerheide kunnen overwaaien, denkt hij hardop. ,,U geeft wel een gevoel van veiligheid'', zegt hij tegen een van de cadetten, ,,maar een aanslag is zo gepleegd. Een paar mensen, een paar messen en dan is het al gebeurd. U grijpt wel in, hè, als het kan?'' De cadet knikt glimlachend: ,,Ja, hoor. Daar worden wij voor opgeleid.''

Scenario

De jongeman hoort bij het peloton dat onder aanvoering van kapitein Tom staat. Hij heeft het over 'mijn jongens', al zijn er ook drie vrouwen bij. Derdejaars cadetten van de KMA in Breda die in de gemeente Woensdrecht 'in het echie' leren hoe ze moeten omgaan met een oorlogssituatie of een situatie van ernstige dreiging. Hoe ze moeten omgaan met burgers in zo'n situatie.

,,Mijn jongens zijn niet bezig met de wereldpolitiek. Die staat ver van hen af. Ze trainen binnen een fictief scenario voor realistische dreigingen. Hier in Hoogerheide lopen ze ook patrouille in verstedelijkt gebied; dat is een extra uitdaging in hun opleiding.''

De 32-jarige Bredanaar is docent, coach en pelotonscommandant. Hij heeft het scenario geschreven dat ten grondslag ligt aan de activiteiten die de cadetten sinds 29 mei en tot morgen in de West-Brabantse gemeente uitvoeren.

Dat scenario is als volgt: er is 'onrust' in Nederland die zich uit in geweldpleging door verschillende strijdgroepen en ontwrichting van de samenleving, met alle gevolgen van dien. Aan de cadetten de taak om de strijdgroepen uit te schakelen en vervolgens in de gemeente Woensdrecht de rust te herstellen.

Het Zuidwesthoek College, de politie en de burgemeester verlenen daarbij niet alleen hun medewerking , maar spelen zelfs een belangrijke rol binnen de oefening. De politie liep dinsdagavond mee in Hoogerheide, in de persoon van wijkagent Frank Nolten. Hij vond het een goede oefening. ,,Je ziet dan dat het wat met mensen doet als een peloton van zo'n dertig mensen een wijk ingaat, met de politie erbij. Sommigen hadden niet meegekregen dat het om een oefening ging. Die schrokken wel even.''

Zijn collega, operationeel expert Ron van der Wel, heeft meegeluisterd en knikt beamend. ,,Zo'n oefening is heel goed, voor beide partijen. De evaluatie moet nog komen, maar ik denk nu al dat we dit over een jaar weer moeten doen.''

Op een eventuele aanslag zoals in Antwerpen zijn ook zij voorbereid, zeggen ze. Op hun manier. ,,Daar zijn specifiek de zogeheten AMOK-trainingen voor. Daarnaast trainen we in de praktijk.''

De oefening kan tenslotte niet zonder overleg met de burgemeester, verantwoordelijk als deze is voor de openbare orde en veiligheid in zijn gemeente. Het scenario van kapitein Tom bevat een passage waarin de commandant onder begeleiding van zijn notulist en beveiliger verslag doet van de situatie in Woensdrecht.

Onrustig

Burgemeester Steven Adriaansen speelt het spelletje mee, ontvangt ze samen met beleidsmedewerker openbare orde en veiligheid Les-ley Helshof in zijn kamer en richt zich tot 'commandant' Ryan: ,,Het was heel onrustig in deze gemeente. Hoe staat het er op dit moment voor?''

Aandacht luistert hij naar diens rapportage: ,,Onze opdracht was om de paramilitaire strijdkrachten in Ossendrecht uit te schakelen. Uiteindelijk hebben we ze kunnen neutraliseren.''

De burgemeester: ,,Wat verstaat u onder neutraliseren?"

De commandant: ,,Ruim een derde uitschakelen.''

De burgemeester: ,,En wat verstaat u onder uitschakelen? Doden?''

De commandant: ,,Ja.''

De burgemeester: ,,Dat is dan duidelijk. En hoe staat het er verder voor?''

De commandant: ,,Er is nu sprake van een ander soort dreiging. Hard core members van de paramilitaire strijdgroepen, handel in hard drugs, dat soort zaken. Wij moeten de boodschap afgeven: 'Jullie zitten hier verkeerd, weg zo hier'.''

Tom, de échte commandant, was aanwezig op de achtergrond en complimenteert cadet Ryan na de briefing.

Ook burgemeester Steven Adriaansen is tevreden. Wat hij ervan vond? ,,Leuk!'', zegt hij, terwijl hij vanuit zijn raam de bewegingen van de cadetten op het plein volgt. Hij schrikt zelf van zijn spontane antwoord. ,,Zo bedoelde ik het niet. Ik vond het echt interessant.''