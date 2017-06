Hankse tiener maakt eigen aflevering van 'Moordvrouw'

,,Camera loopt en actie!" In de St. Ignatiusstraat in Hank staan tussen de geparkeerde auto's drie camera's opgesteld. Bento, zijn broer Marnik en hun stiefzus Fenna spelen hun rollen als rechercheurs met verve, compleet met holsters en wapens. ,,Gewoon uit de carnavalswinkel, hoor", stelt Bento gerust.

In de volgende scène, waarin de rechercheurs per auto naar een verdachte scheuren, wordt Bento vervangen door zijn stiefvader die wel een rijbewijs heeft. Als stand-in moet hij nog wel even zijn appelgroene shirt bedekken. ,,Anders kloppen de beelden straks niet", zegt Bento.

Perfectionisten

Een film maken is werk voor perfectionisten, weet hij inmiddels. Toch sluipen er, tot groot genoegen van de jonge filmmaker, nog volop fouten in de meeste films en series. ,,Ik let er nu veel meer op. Dan zie ik bijvoorbeeld dat iemand opeens andere schoenen aan heeft."

Dan wordt de set verplaatst naar de woonkamer. Dorpsgenoot Angela van der Pluijm moet daar een van haar scènes overdoen, want Bento is niet tevreden over de eerste takes. ,,Het mag wat dramatischer. Er gaat namelijk iemand dood", onderstreept hij.

Bento is een stuk kritischer dan bij zijn eerste film: ,,Het moet goed zijn en dat durf ik nu ook van anderen te eisen." Angela is wat aan de late kant. ,,Ik stond in de file, allemaal tractors op de dijk", lacht ze.

Bento kan er ook wel om lachen. Zijn cast bestaat uitsluitend uit familie, vrienden en dorpsgenoten. Van divagedrag is nog geen sprake op de Hankse set. ,,Iedereen die enthousiast is over een rol en in het plaatje past, krijgt een kans." Een instelling die in het dorp zeer gewaardeerd wordt: enkele weken geleden had hij figuranten nodig voor een feestscène en binnen een paar uur stond de plaatselijke cafetaria vol vrienden en kennissen.

Moordvrouw

De meesten waren ook twee jaar geleden van de partij, toen Bento zijn eerste film maakte: Moordvrouw, gebaseerd op de gelijknamige televisieserie met Wendy van Dijk. Daarin speelt ook zijn favoriete acteur: Thijs Römer. ,,Hij speelt heel natuurlijk, alsof hij echt het personage is."

Ook Bento's nieuwste film is een aflevering van deze serie. Hij bedacht zelf de verhaallijn en het script, speelt een van de hoofdrollen en heeft zowat alle productietaken op zich genomen. Alleen het camerawerk heeft hij uitbesteed aan Frank van Hulst die al 36 jaar ervaring heeft met filmopnames en montages. Van Hulst bewondert Bento's mentaliteit. ,,Zoiets moet je stimuleren. Ik heb het materiaal en de tijd, dus ik help hem graag."

Acteur

Bento maakt films om zijn droom waar te kunnen maken. ,,Ik wil acteur worden. Na de havo wil ik de vooropleiding van de toneelschool gaan volgen en daarna door naar de echte opleiding." Hij beseft dat hij hiermee een groot risico neemt. ,,Er mogen telkens maar heel weinig studenten door." Als alternatief denkt hij aan een andere functie in de filmwereld. ,,Regisseur worden lijkt me ook wel wat."

Quote Bij de opnames van The Voice wil ik Wendy van Dijk graag mijn film overhandigen, met daarbij een uitnodiging voor de première Bento de Haan Die taak gaat hem in elk geval goed af tijdens zijn tweede film. Hij zet iedereen op de juiste plaats en bewaakt de strakke planning. Tijd die over is, weet hij snel te benutten. ,,Ik wil nog beelden van de rijdende rechercheursauto."

Van Hulst frommelt zich met zijn camera in de bagageruimte van een andere auto en filmt met geopende achterklep de donkere wagen met het blauwe zwaailicht. Een tafereel dat de hoofden doet draaien bij hengelend en winkelend Hank. Maar als het zwaailicht van de auto dreigt te glijden, gaat iedereen weer opgelucht over tot de orde van de dag.

Bento verwacht dat zijn film eind september, begin oktober klaar is. Hij moet nog wel het een en ander regelen voor de slotscène waarin een auto ontploft. Hij hoopt dat de plaatselijke brandweer zin heeft in een oefening met explosieven.

Wendy van Dijk

De film wordt waarschijnlijk slechts één keer in het openbaar vertoont, net als twee jaar geleden in de filmzaal van Toyota in Raamsdonksveer. ,,Maar deze keer wel in de grote zaal." De film verschijnt ook op dvd. Eén exemplaar heeft Bento alvast gereserveerd voor Wendy van Dijk. ,,Bij de opnames van The Voice wil ik haar graag mijn film overhandigen met daarbij een uitnodiging voor de première."