Grote haag rond sportpark Hoogerheide in brand: sein brand meester gegeven

Meer gidsen voor De Grebbe Bergen op Zoom nodig

19:00 BERGEN OP ZOOM - Een bezoek aan De Grebbe, het ondergrondse riool onder de historische binnenstad van Bergen op Zoom, is zo in trek dat de Stichting Bezichtiging Monument broedt op een plan om het aantal stadsgidsenvoor deze rondleiding te verdubbelen. Dat zegt voorzitter Ad Segers. ,,We hebben nu onvoldoende capaciteit. Met name om groepen rond te leiden.''